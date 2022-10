Musdorf. In der Nacht auf Sonntag zwischen 19.15 Uhr und 8.30 Uhr beschädigte ein Vandale zwei Marktstände auf dem Festgelände der Muswiese in Rot-am-See-Musdorf. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 950 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

