Mulfingen. Ein 18-Jähriger verursachte am Dienstag mit seinem Audi in Mulfingen einen Unfall mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Der junge Mann befuhr die Hauptstraße in Richtung Jagst und kam gegen 20.15 Uhr vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er einen geparkten BMW, der durch den Aufprall auf einen davor geparkten Opel geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

