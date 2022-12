Öhringen. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter zwischen Freitag und Samstag mehrere Fahrzeuge in Öhringen. Sechs Fahrzeuge standen zwischen 0 Uhr am Freitag und 6.30 Uhr am Samstag in der Goppeltstraße, acht weitere in der Konrad-Maisch-Straße. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Das Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941/9300, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

