Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Mountainbike aus einem Garten in der Engelhardshauser Straße in Wiesenbach bei Blaufelden zu entwenden. Eine Anwohnerin bemerkte dies und machte sich bemerkbar. Daraufhin sprang der Mann über einen Gartenzaun und flüchtete in Richtung eines Firmengeländes.

Bei dem mutmaßlichen Dieb soll es sich um einen circa 190

...