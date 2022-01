Oberrot. Rund 5000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter in der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 8:30 Uhr indem er einen auf einer Grünfläche an der Klingwiesenstraße in Oberrot (Haller Landkreis) abgestellten Bagger unbefugt in Betrieb nahm. Hierbei beschädigte der Unbekannte mit der Baggerschaufel eine Straßenlaterne, Verkehrszeichen, Bordsteinsegmente sowie auch den dortigen Asphalt. Die Polizei ermittelt.

