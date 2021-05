Crailsheim. Zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr und Freitag, 19.30 Uhr sind in der Vorwoche Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße Kreuzberg in Crailsheim eingebrochen. Dabei verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zugang zu einer Trainingshalle. Aus dieser entwendeten sie mehrere Sportgeräte im Wert von rund 2000 Euro. Durch den Einbruch entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

