Nagelsberg. Etwa 25 bis 30 Weihnachtsbäume entwendeten unbekannte am vergangenen Wochenende in Künzelsau-Nagelsberg. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Würzburger Straße hoben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Montag ein Bauzaunelement aus seiner Verankerung und gelangten so hinter die Umzäunung der Bäume. Wer die Bäume gestohlen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Künzelsau erhofft sich Zeugenhinweise unter Telefon 07940/9400.

