Über 160000 Euro Schaden bei Unfall nahe Klepsau

Klepsau. Über 150 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der Landesstraße 1025 bei Klepsau. Gegen 18.35 Uhr befuhr ein 22-jähriger Schlepperfahrer die L 1025 aus Richtung Krautheim kommend. Hinter dem Schlepper fuhren drei Autos. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor der Abzweigung in die L 513, bog der Schlepper nach links in einen Feldweg ein. Ein 34-jähriger Seat-Fahrer überholte zeitgleich im Kurvenbereich alle Fahrzeuge und konnte vermutlich aufgrund des Straßenverlaufs den Abbiegevorgang des Schleppers nicht erkennen, weshalb er mit diesem kollidierte. Bei dem Zusammenstoß entstand am Seat ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 15 000 Euro. Am Schlepper brach der Vorderachsenblock und vermutlich auch der Motor. Der Schaden am Schlepper wird auf mindestens 150 000 Euro geschätzt. Da der 34-Jährige im Kurvenbereich überholte und einen Unfall verursachte, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen. Sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1