Pfedelbach. Unbekannte füllten über das vergangene Wochenende Sand in fünf Traktoren in Pfedelbach (Hohenlohekreis). Die landwirtschaftlichen Geräte standen zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 14.45 Uhr am Montag auf einem m Hof in der Windischenbacher Straße. Der oder die Täter befüllten die Öleinfüllstutzen, wodurch ein Schaden von rund 150 000 bis 200 000 Euro entstand. Das Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941/9300, nun dringend Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

