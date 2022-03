Tote Rinder: Prozessbeginn vertagt

Neusitz. Von außen sieht der Stall aus wie jeder andere. Doch im Innern bietet sich der Polizei vor einem knappen Jahr ein grauenvolles Bild: Rund 170 tote Rinder liegen herum, die übrigen etwa 50 sind in einem so erbärmlichen Zustand, dass sie später getötet werden müssen (wir berichteten). Über Monate soll ein Landwirt in der Nähe von Rothenburg die Tiere vernachlässigt haben. Tierquälerei und die Tötung von Tieren wirft die Staatsanwaltschaft dem Leiter des Rindermastbetriebes vor. Dafür muss sich der 44-Jährige demnächst vor dem Amtsgericht Ansbach verantworten. Eigentlich sollte der Prozess bereits beginnen. Er musste aber verschoben werden, weil der Richter erkrankt ist. Ein neuer Termin steht nicht fest.

