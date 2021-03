  Tierquäler schießt mit Luftgewehr auf Katze

Bieberehren. Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, stellte am Mittwoch ein Tierarzt bei einer weiß-braunen Katze eine Verletzung im Rückenbereich fest. Die nähere Untersuchung ergab, dass die Verletzung durch das Projektil eines Luftgewehrs verursacht worden war. Die 34-jährige Besitzerin der Katze aus Bieberehren (Landkreis Würzburg) kann sich nicht erklären, wo oder wann ihre Katze, welche Freigänger ist, verletzt wurde. Die Katze selbst konnte, nach entsprechender Behandlung, wieder mit nach Hause genommen werden. Nach Einschätzung des Tierarztes könnte der Tatzeitraum einige Tage zurückliegen und somit zwischen Sonntag und Mittwoch liegen. Die hiesigen Ermittlungen, unter anderen wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz, dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331 / 8741-130 in Verbindung zu setzen.



