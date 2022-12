Teurer Kaffee für Zechpreller-Pärchen in Rothenburg

Rothenburg. Ein Paar im Alter von jeweils 27 Jahren nahm am Sonntag, gegen Abend, in einem Café am Rothenburger Marktplatz Kaffee und Kuchen im Wert von zirka zwölf Euro zu sich. Da in dem Café die Kartenzahlung nicht möglich war und die Gäste kein Bargeld dabei hatten, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Das Pärchen gab vor, an einen Geldautomaten gehen zu wollen, was sich aber als nicht richtig erwies, da sie von einer Kellnerin verfolgt wurden. Das Paar schlug einen Weg ein, der vermuten ließ, dass es sich, ohne zu bezahlen, entfernen wollte. Die Zeugin verständigte die Polizei, die die Täter in der Oberen Bahnhofstraße aufgriff. Die beiden ausländischen Touristen mussten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheit in Höhe von rund 170 Euro hinterlegen, um das Strafverfahren zu sichern. Die Zeche von rund zwölf Euro wurde ebenfalls bezahlt. Anschließend durften Beide ihren Urlaub fortsetzten

