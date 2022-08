Tausende feiern große Party auf dem Taubertal-Festival in Rothenburg

Rothenburg. Die Party ist zurück. Nach drei Jahren hat die Eiswiese unterhalb von Rothenburg ob der Tauber ihre wirkliche Bestimmung endlich wieder ganz und gar erfüllen können: als große bunte und laute Partymeile mit deutschen und internationalen Spitzenbands und einem ausgehungerten Publikum, das bei schönstem Wetter drei Tage lang mit den Künstlern um die Wette feierte. Nicht nur die Top Acts wie AnnenMayKantereit, SDP oder Kraftclub heizten dem Publikum ein, auch auf der Sounds of Nature-Bühne ging die Post ab. Erstmals gab es zudem im Burggarten ein eigenes Programm. Auch wenn es in den sozialen Medien viel Kritik an den neuen Regelungen fürs Campen gab: Die Feierlaune schien auch auf dem Campingplatz Am Berg ungebrochen. Bis Sonntag jedenfalls fiel die Bilanz des Festivals rundum positiv aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1