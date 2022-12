Steinewerferin in Rothenburg auf frischer Tat ertappt

Rothenburg. Wiederholt hatte in der jüngsten Zeit eine unbekannte Person Steine von der Fußgängerbrücke am Hallenbad/„Bleiche“ in Rothenburg auf Fahrzeuge geworfen, die unter der Brücke durchfuhren. Bei diesen zwei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr entstand jeweils Sachschaden. Am Dienstagmittag wurde eine 16-Jährige beim erneuten Versuch, Fahrzeuge mit Steinen zu bewerfen, durch zivile Kräfte der Rothenburger Polizeiinspektion beobachtet und im Anschluss festgenommen. In der Dienststelle wurden die Erziehungsberechtigten informiert und das Mädchen nach erfolgter Sachbearbeitung an diese übergeben. Gegen die junge Frau wird nun aufgrund von drei Vergehen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1