Sperrung umfahren und gegen gefällten Baum geprallt

Kirchberg an der Jagst. Etwa 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr. Eine 32-jährige VW-Fahrerin war zu dieser Zeit auf der K 2500 von Herboldshausen in Richtung Saurach unterwegs. Auf dieser Straße fanden zu dieser Zeit Baumfällarbeiten statt, weshalb die Straße für den Verkehr durch Beschrankung und Verkehrszeichen gesperrt war.

Die 32-jährige ignorierte diese Beschilderung und umfuhr die Schranken. Wenig später prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen gefällten Baumstamm, der auf der Fahrbahn lag.