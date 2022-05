Sommer in der Stadt mit zahlreichen Bands

Künzelsau. Vom 23. Juni bis 8. September ist die Künzelsauer Innenstadt immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr wieder Bühne für Live-Musik bei der Veranstaltungsreihe "Sommer in der Stadt". Bekannte regionale Bands treten an verschiedenen Standorten in der Innenstadt auf.

Neu in diesem Jahr sind die drei internationalen Abende. Gemütliche Plätze in der Innenstadt mit Palmen, Sandflächen und Liegestühlen laden zum Verweilen bei guter Musik ein. Der Eintritt ist frei. Die Künzelsauer Gastronomiebetriebe bewirten.

Termine:

23.06.: Oberer Bach; Freddy Hrubesch

30.06.: Bahnhof; Shadows Revenge

07.07.: Keltergasse; New Discovery

14.07.: Hauptstraße; Chris Reckwardt

21.07.: Unterer Markt; The Uniques; Osteuropäischer Abend

28.07.: Oberer Bach; Steel, Wine & Honey; Griechischer Abend

04.08.: Biergarten; Alley Cats

11.08.: Bahnhof; Lazy Monkeys

18.08.: Keltergasse; Keep Alive

25.08.: Unterer Markt; Simone & Nadine; Syrischer Abend

01.09.: Oberer Bach; Rockzylla

08.09.: Hauptstraße; Little Miss Martin