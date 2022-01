Senioren lassen sich von falschen Polizisten nicht bluffen

Bereits am Dienstag, gegen die Mittagszeit, kam es im Rothenburger Stadtgebiet zu etlichen Anrufen falscher Polizeibeamten bei mehreren älteren Mitbürgern. Dies teilte die örtliche Polizeiinspektion jetzt mit.

Die falschen Polizeibeamten riefen an und meldeten sich mit dem Dienststellennamen „Kriminalpolizei Rothenburg“. Teilweise wurde an der Anzeige des Telefons die örtliche Vorwahl

...