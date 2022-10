Schwerer Unfall auf A6 bei Satteldorf

A6/Satteldorf. Ein 25-Jähriger fuhr am Sonntag auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg/Jagst in Richtung Heilbronn. Etwa auf Höhe von Satteldorf geriet sein Auto gegen 14 Uhr infolge von Aquaplaning ins Schleudern und kam

nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr anschließend eine Böschung hinauf, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein weiterer Pkw, der in die gleiche Richtung unterwegs war, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Niedersachsen Vier Tote bei Kollision zwischen Auto und Lkw Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1