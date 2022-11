Wiesenbach. In der Firma Bosch Tiernahrung in der Engelhardshausener Straße im Blaufeldener Ortsteil Wiesenbach (Landkreis Schwäbisch Hall) kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 0.35 Uhr zu einem Schwelbrand in einer Trocknungsanlage für Tiernahrung. Die Feuerwehren Blaufelden und Schrozberg, welche mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften im Einsatz waren, brachten den Brand unter Kontrolle. Insgesamt verbrannten zirka eine Tonne Tierfutter. Verletzt wurde niemand.

