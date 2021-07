Satteldorf. Die Feuerwehren aus Satteldorf und Crailsheim rückten am Samstagmittag mit 42 Einsatzkräften sowie acht Fahrzeugen in Richtung einer Firma in die Rötstraße in Satteldorf aus. Dort wurden gegen 12.30 Uhr in einer Werkstatthalle Schweißarbeiten durchgeführt.

Durch Funkenflug entstand nach Polizeiangaben ein Feuer, das auf die Hallendecke übergriff. Es entstanden nach erster Schätzung mehrere zehntausend Euro Schaden.