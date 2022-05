Schwäbisch Hall. Der Hundehalterin droht eine Strafanzeige: Bereits am Dienstag gegen 16.15 Uhr wurde in der Lange Straße in Schwäbisch Hall eine 73-Jährige von einem Hund gebissen.

Die Hundehalterin hatte den Hund dort in der Straße angebunden, um Erledigungen zu machen. Die 73-Jährige wollte zu ihrem Auto, welches direkt neben dem Husky geparkt war. Hierauf wurde sie von dem Hund gebissen.

Die Seniorin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.