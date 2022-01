Gerabronn. Unbekannte zündeten nach Polizeiangaben am Samstag gegen 13:15 Uhr vermutlich mittels einer Spraydose, die als kleiner "Flammenwerfer" diente, einen Rucksack in einer Wetterschutzhütte am Bügenstegener Weg in Gerabronn an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Flammen wurde auch die Schutzhütte in Mitleidenschaft gezogen Die Feuerwehr Gerabronn war mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. An der Schutzhütte entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.