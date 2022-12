Schaulustige bedrängen in Crailsheim Polizisten

Crailsheim. In der Adam-Weiß-Straße in Crailsheim kam es am Samstag gegen 23.50 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 41 Jahren und einem 45-jährigen Mann. Hieraus entwickelten sich Handgreiflichkeiten, woraufhin die Polizei hinzukam und einschritt. Die beiden Männer im Alter von 21 und 41 Jahren zeigten sich auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv und versuchten, eine weitere Person anzugehen. Daraufhin wurden die Beiden durch die Polizisten zu Boden gebracht. Beide leisteten Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sammelten sich mehrere Schaulustige am Ort des Geschehens. Diese störten das polizeiliche Eingreifen und bedrängten die Polizisten, so dass diese auch hier Pfefferspray einsetzten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1