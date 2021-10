Säugling ausgesetzt: 21-Jährige jetzt in Haft

Schwäbisch Hall. Am Dienstagvormittag hat sich die Mutter des am 7. September 2021 ausgesetzten Säuglings beim Kriminalkommissariat in Schwäbisch Hall gestellt. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 21-jährige Frau wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle

Schwäbisch Hall, einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt.

Der Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb die Kindsmutter in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.