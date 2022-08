Sämtliche Pflanzen in Privatgarten herausgerissen

Crailsheim. Zwischen Mittwochabend 20:30 Uhr und Donnerstagmorgen 3:45 Uhr randalierte ein bislang unbekannter "Vandale" in einem Garten in der Haller Straße in Crailsheim und beschädigte dort mehrere Blumentöpfe, Windlichter und Gartenfiguren. Ebenfalls zog er laut Polizeiangaben alle Pflanzen aus der Erde und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugenhinweise.



