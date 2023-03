Rund 100 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Kirchberg

Kirchberg/Jagst. In einem Wohnhaus Im Sand in Kirchberg an der Jagst kam es am Sonntag zu einem Brand. Ein 84-jähriger Bewohner goss im Keller des Wohnhauses Kerzen. Hierbei geriet das Kerzenwachs in Brand und die Flammen griffen auf den Raum über. In dem Kellerraum hatte der Mann auch Munition und Schusswaffen gelagert. Einige der Munitionskörper explodierten aufgrund der entstandenen Hitze. Der 84-Jährige erlitt Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Er kam mit einem

Rettungswagen in eine Klinik. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Sicherung der Munitionsbestände erfolgte durch die Delaborierer des Landeskriminalamts. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der entstandene

Sachschaden auf etwa 100 000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.