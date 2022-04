Renommiertes Bluesfestival startet wieder durch

Gaildorf.

Das 27. Bluesfest Gaildorf steht am 1. und 2. Juli mit einem interessanten Programm ins Haus. Folgende Auftritte sind vorgesehen:



Freitag, 1. Juli ab 19 Uhr:

19:00 Latvian Blues Band (LV)

20:30 Giles Robson & Bruce Katz Band (GB/USA)

22:00 Joanna Connor (USA)

23:30 Chris Cain (USA/I)



Samstag, 2. Juli ab 11 Uhr ("Blues am Alten Schloss"):

11:00 The Bluesanovas (D)



Samstag, 2. Juli ab 17 Uhr:

17:00 Kokomo Kings (S)

18:45 Whitney Shay feat. Laura Chaves (USA)

20:30 Kirk Fletcher feat. Simon Oslender (USA/D)

22:00 Altered Five Blues Band (USA)

23:30 Tommy Castro & The Painkillers (USA)

Weitere Inforamtionen und Details unter www.bluesfest.de



Vorschauvideo über: https://youtu.be/xQGg0Z5dD80

Vorverkauf im Internet vom 2. Mai bis zum 23. Juni unter www.bluesfest.de.