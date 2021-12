Reiterhof: Nebengebäude ausgebrannt

Röttingen. Auf einem Reiterhof in Röttingen ist am Samstagvormittag ein Nebengebäude nahezu vollständig ausgebrannt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Der Sachschaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt. Warum die Unterkunft für eine Pferdepflegerin in der Straße „Am Gammertshof“ gegen 10.45 Uhr plötzlich in Flammen stand, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Dem Sachstand nach brach das Feuer wohl in der Nähe eines Holzofens auf und griff auf nahezu die gesamte Wohnung über. Die Bewohnerin war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause, so dass keine Menschen in Gefahr waren.

