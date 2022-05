Goldbach. Ein 21-Jähriger befuhr am Samstag gegen 2.15 Uhr die Kreisstraße zwischen Goldbach und Kreßberg-Waldtann mit seinem Pkw Daimler (Taxi). Um einem Reh auszuweichen, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Der 21-Jährige war alleine in seinem Pkw und konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und an dem Auto entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1