Oberrot. Feuerwehreinsatz am Dienstagabend: Gegen 21.20 Uhr wollten sich Bewohner eines Hauses in der Straße Brunnengarten in Oberrot-Hohenhardtsweiler (Landkreis Schwäbisch Hal) etwas zu Essen zubereiten. Dabei kam es offenbar zu einer solch starken Rauchentwicklung, dass die Feuerwehr gerufen werden musste.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberrot war mit vier Fahrzeugen und 36 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der Topf wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude getragen und gelöscht.