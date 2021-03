  Raser touchiert Gespann beim Einscheren

Rothenburg/Insingen. Kurz nach 18 Uhr kam es am 10. März auf der Staatsstraße von Untergailnau in Richtung Insingen (Landkreis Ansbach) zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 24-jähriger hatte mit seinem schwarzen Audi, etwa 500 Meter vor dem Sportplatz Insingen, einen vorausfahrenden VW Golf mit Tieranhänger überholt. Wegen Gegenverkehr zog der Überholer recht knapp auf die rechte Fahrbahnseite zurück. Dabei streifte er noch den überholten Pkw im Frontbereich.

Trotz des Anstoßes fuhr der 24-jährige ohne Anzuhalten weiter. Nachdem sein Kennzeichen abgelesen und der Polizei sofort weitergegeben wurde, konnte eine Streife das flüchtige Fahrzeug in Rothenburg ob der Tauber anhalten und kontrollieren. Durch den Anstoß entstand am VW rund 1000 Euro, am Audi 100 Euro Sachschaden. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.