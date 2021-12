Crailsheim. Unbekannte beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Goldbacher Straße in Crailsheim aufgestellten Enforcement-Trailer mit gelber Farbe. Dabei wurde die Linse der Blitzerstation komplett beschmiert, sowie Beleidigungen gegen die Polizei auf die Seite des Anhängers gesprüht. Der Sachschaden dürfte mindestens im dreistelligen Bereich liegen.

