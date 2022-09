Radfahrer pöbelt in Schwäbisch Hall Senioren an

Schwäbisch Hall. Eine Seniorengruppe war am Montag gegen 10.20 Uhr zusammen mit einer Pflegekraft in Schwäbisch Hall im Lilo-Hermann-Weg im Bereich des Solpark-Rückhaltebeckens spazieren. An die Spaziergängergruppe fuhr von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer heran und sprach eine 92-jährige Dame, welche am Ende der Gruppe ging, an. Dabei legte der Mann zunächst seine Hand auf den Rücken der Frau. Kurz darauf fasste er die Seniorin jedoch am Gesäß an. Eine 46-jährige Altenpflegekraft, welche die Gruppe begleitete, schritt ein und sprach den Unbekannten an. Daraufhin wurde der Unbekannte zunächst verbal aggressiv und beleidigte die Frau auf Russisch, ging die 46-Jährige dann allerdings auch körperlich an, als diese mit einem Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte. Unter anderem schlug und trat er die Frau. Auch nahm er sein Fahrrad und wollte damit auf die Frau losgehen. Ein 81-jähriger Senior kam der Frau zu Hilfe. Daraufhin ließ der unbekannte Mann von der Gruppe ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Schwäbisch Hall.

