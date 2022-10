Radfahrer in Münster lebensgefährlich verletzt

Münster. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einer Kollision mit einer Straßenlaterne am Sonntagabend im Creglinger Stadtteil Münster. Der 65-Jährige hatte wohl gegen 21 Uhr in einer Rechtskurve in der Münsterseestraße die Kontrolle über sein Rennrad verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei dem 65-Jährigen hatte 0,95 Promille ergeben. Er musste im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben.

