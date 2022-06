Privathaus in Atzenrod steht in Brand

Atzenrod. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 20.15 Uhr ein Einfamilienhaus in der Blaufelder Straße im Langenburger Ortsteil Atzenrod in Brand. Der 79-jährige Bewohner konnte unverletzt das Haus verlassen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Während der Löscharbeiten war die Blaufelder Straße komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Zur Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.