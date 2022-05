Polizeiauto fährt auf Polizeiauto auf

Crailsheim. Im Rahmen einer Einsatzfahrt kam es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in Crailsheim zu einem Verkehrsunfall, in dem zwei Streifenwagen der Polizei verwickelt waren. Die beiden Streifenwagen waren auf der Goethestraße in Richtung Gaildorfer Straße unterwegs. Dabei erkannte die 33-jährige Fahrerin des hinteren Polizeifahrzeuges zu spät, dass der vor ihr fahrende 34-jährige Polizist mit seinem Fahrzeug die Geschwindigkeit verringerte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Streifenfahrzeugen. Hierbei wurde der 34-jährige Fahrer sowie dessen 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 24 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzfristig vollständig gesperrt werden.

