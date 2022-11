Polizei nimmt Exhibitionisten in Schwäbisch Hall fest

Schwäbisch Hall. Genau richtig reagiert haben zwei 13-jährige Schülerinnen am Schulzentrum West in Schwäbisch Hall, als ihnen am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz der Schule ein Mann in einem roten Audi A1 mit schwarzem Dach aufgefallen war, der mit entblößtem Geschlechtsteil in seinem Fahrzeug saß. Die Jugendlichen offenbarten sich gegenüber der Schulleitung, welche die Polizei informierte. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nahm die Ermittlungen auf und traf den Tatverdächtigen am Donnerstag vor Ort an. Der 51-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte diesen sogleich in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft dauern an. Aufgrund der Beweislage ist davon auszugehen, dass der Mann noch weitere Straftaten, vor allem im Bereich des Schulzentrums West und dem Industriegebiet Kerz, begangen hat.

