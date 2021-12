Polizei fasst 19-jährigen Räuber

Gollhofen. Ein zunächst unbekannter, bewaffneter Mann hatte am 15. Dezember einen Überfall auf eine Spielhalle in in der Industriestraße des Gewerbegebiets Zweckverband Gollhofen/Ippesheim verübt (wir berichteten). Die Polizei hat nun den Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Die Aufzeichnungen der Überwachkameras in der Spielhalle sowie Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Windsheim in anderer Sachbearbeitung führten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim. Beamte der Kriminalpolizei Ansbach nahmen den 19-Jährigen am Dienstag in seiner Wohnung fest.

