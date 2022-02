Polizei beschlagnahmt 139 Kilogramm Marihuana

Crailsheim. Eine Streife des Polizeipräsidiums Aalen staunte nicht schlecht, als sie kürzlich auf der Autobahn A6 in der Nähe von Crailsheim ein Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen kontrollierte. Im Kofferraum des Pkw entdeckte die Streife in sechs schwarzen Taschen insgesamt rund 139 Kilogramm Marihuana, was zur unmittelbaren Festnahme des Fahrers führte. Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um einen russischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Spanien, wie das Landeskriminalamt in einer Pressemitteilung schrieb. Das Marihuana stammt vermutlich aus Spanien, der Straßenhandelspreis beträgt derzeit etwa 1,4 Millionen Euro.

