Ein Fahrradfahrer erlitt am Montagvormittag in Weikersheim leichte Verletzungen, nachdem er mit einer sich plötzlich öffnenden Autotür kollidiert war. Die 59 Jahre alte Autofahrerin hatte ihren Wagen gegen 11 Uhr in der Alten Taubertalstraße in Weikersheim geparkt und wollte aussteigen. Sie nahm den bereits auf der Straße radelnden 47-Jährigen vermutlich nicht

