Pkw landet bei Neuenstein auf dem Dach

Neuenstein. Der 66-jährige Fahrer eines Opel Corsa wurde am Dienstag bei einem Unfall bei Neuenstein leicht verletzt. Der Mann war gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 1051 von Kemmeten in Richtung Neufeld unterwegs. Auf dieser Strecke kam er aus unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge steuerte er sein Fahrzeug vermutlich überhastet nach links, kam ins Schleudern und prallte mit dem Fahrzeug gegen eine Böschung. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, drehte sich und kam im weiteren Verlauf auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 3000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

