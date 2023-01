Pferd bei Kupferzell von Lkw erfasst

Kupferzell. Nach einem Unfall am Dienstagabend bei Kupferzell, musste ein Pferd eingeschläfert werden, nachdem es mit einem Lkw kollidiert war. Der Fahrer eines Sattelzuges und ein Pkw-Lenker befuhren laut Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr bei Dunkelheit die Kreisstraße 2364 von Beltersrot in Richtung Westernach, als auf der Hälfte der Strecke plötzlich fünf herrenlose Pferde die Fahrbahn von rechts nach links querten. Eines der Tiere wurde hierbei trotz Vollbremsung vom Lkw erfasst und schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen musste das Pferd an der Unfallstelle eingeschläfert werden. Am Sattelzug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die anderen Pferde konnten nach längerer Suche eingefangen und zum Stall zurückgebracht werden. Vermutlich waren die Tiere unbemerkt von ihrer Koppel entkommen.

