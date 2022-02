Fichtenberg. Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer parkte am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit einem Anhänger in der Rathausstraße in Fichtenberg (Landkreis Schwäbisch Hall) aus und streifte dabei einen geparkten hochmotorisierten Audi vor einem Gasthaus. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

