Paket falsch zugestellt: Schweden mit Schwäbisch Hall verwechselt

Molkenstein. Ein Anwohner aus dem Michelfelder Ortsteil Molkenstein (Landkreis Schwäbisch Hall) meldete am Dienstag Abend, dass auf seinem Grundstück zwei Pakete abgestellt worden seien. Der Mann öffnete ein Paket und stellte fest, dass es sich um Luftfracht aus den USA handelte. Auf einem Lieferschein stand etwas, was er als „Stammzellen“ deutete. Die Streife des Polizeireviers Schwäbisch Hall brachte dann schnell Licht in das Dunkel. Die Pakete enthielten Trockeneis und Dosen eines Corona-Impfstoffes. Offenbar war bei dem zuständigen Logistikunternehmen einiges schiefgelaufen: Aus Schweden war auf wundersame Weise Schwäbisch Hall geworden.

