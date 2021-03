  Oberbürgermeister Pelgrim fordert Hotspot-Strategie

Schwäbisch Hall. In einem Schreiben an Landessozialminister Manne Lucha hat der Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim angeregt, im Rahmen einer Hotspot-Strategie für den Landkreis Schwäbisch Hall großflächig Impfungen durch Hausärzte zu ermöglichen: „Mit dem Pilotversuch „Impfen in Praxen“ hat das Land einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Für den Landkreis Schwäbisch Hall mit anhaltend hohen Inzidenzwerten ist eine vorgesehene Praxis pro Impfzentrumsbezirk aber einfach nicht genug. Wir müssen vor allem die gefährdeten Bevölkerungsgruppen schnell und systematisch impfen, um sie trotz des hohen Infektionsgeschehens vor einer potentiell tödlichen Erkrankung zu schützen.“

Gerade für ältere Menschen sei eine Impfung in den beiden Impfzentren in Rot am See und Wolpertshausen mit Hindernissen versehen – trotz Unterstützungsangeboten durch die Stadt für Seniorinnen und Senioren wie Terminservice und Fahrdienst. Durch ein Impfangebot bei den Hausärzten könnte diesen Menschen ein Angebot gemacht werden, dass sie sehr viel leichter annehmen können, erklärt Pelgrim. Gegenüber dem Sozialministerium sagte er zu, dass die Stadtverwaltung ein solches Projekt im Rahmen ihrer Möglichkeiten organisatorisch unterstützen würde.