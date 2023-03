Nächtliche A7-Vollsperrung bei Rothenburg

Rothenburg. Die Einrichtung der Verkehrsführung für die nächste Bauphase der Baumaßnahme auf der A7 erfordert die nächtliche Sperrung des Autobahnabschnitts zwischen der Anschlusstelle Wörnitz und der Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber in Fahrtrichtung Würzburg. Die Arbeiten finden in der Nacht auf Samstag, 25. März, im Zeitraum von 21 bis 6 Uhr statt.

Im Zuge der aktuellen Bauphase ist die grundhafte Erneuerung der Richtungsfahrbahn Würzburg zwischen der Anschlussstelle Wörnitz und der Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber vorgesehen. Der Verkehr auf der A7 wird über die Dauer der Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Ulm geführt. Die nächtliche Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Würzburg ist erforderlich, um die Verkehrsführung einzurichten. Verkehrsteilnehmer auf der A7 mit Zielrichtung Würzburg werden an der Anschlussstelle Wörnitz ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U37 zur Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber geführt. Die Fahrtrichtung Ulm ist von der Sperrung nicht betroffen.

