Nackter Mann schlief in Gaststätte

Rothenburg. In der Nacht auf Dienstag gegen 1.40 Uhr wurde ein Gastwirt in einem Ort im Altkreis Rothenburg von der Alarmanlage, die er in seiner Gaststätte installiert hatte, geweckt. Er fuhr zum Lokal und fand dort alles hell erleuchtet vor. Die Eingangstüre war beschädigt, und durch ein Fenster konnte er sehen, dass ein nackter Mann im Gastraum auf einer Bank lag. Nachdem der Gastwirt ans Fenster geklopft hatte, rief ihm der Mann zu, dass er endlich schlafen wolle. Als der Mann aufstand und auf ihn zukam, zog sich der Gastwirt zurück und wartete auf die Polizei. Als die Streife ankam, war der nackte Mann weg. Nach kurzer Suche wurde er jedoch entdeckt. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Stammgast gehandelt hatte, der anscheinend die Schankstube mit der „guten Stube“ zu Hause verwechselt hatte. Ob die gut zwei Promille, die er intus hatte, eine Rolle spielten, sei dahingestellt

