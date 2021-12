Mutmaßlichen Impf-Fälschern das Handwerk gelegt

Bereits am Mittwoch kam es in Michelfeld, Rosengarten, Mainhardt und Schwäbisch Hall zu Hausdurchsuchungen durch die Kriminalpolizei. Bei den Tatverdächtigen wurden u.a. Blanko-Impfpässe, Stempel und Etiketten mit Chargennummern gefunden.

Die sechs Tatverdächtigen, ein Mann und fünf Frauen, stehen im Verdacht, Impfnachweise mit falschen Eintragungen hergestellt und in den Umlauf gebracht

...