Künzelsau. Eine grüne Mülltonne wurde laut Polizei von einer bisher unbekannten Person am Dienstagmorgen in Künzelsau in Brand gesteckt. Der Täter oder die Täterin stellte die Tonne zunächst mittig auf die Straße „Weinsteige“. Anschließend übergoss die Person vermutlich Papier, das sich im Müllbehälter befand, mit Benzin und zündete dieses an. Hierdurch verschmorte die Tonne von außen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro entstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1