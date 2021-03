Endsee. Ein 43-jähriger Mann befuhr am Dienstag gegen 14.40 Uhr mit seinem

Lkw samt Anhänger die B 470 kurz nach Endsee in Richtung Bad Windsheim (Mittelfranken). An der Anschlussstelle

Bad Windsheim wollte er nach links in Richtung Ulm auffahren und übersah dabei einen

entgegenkommenden 70-jährigen Motorradfahrer. Der konnte nicht mehr bremsen und prallte

gegen die linke vordere Ecke des Führerhauses. Krad und Fahrer landeten nach dem Anstoß

zirka 30 Meter weiter rechts am Fahrbahnrand im Gras. Der Motorradfahrer zog sich

durch den Aufprall und den Sturz schwere innere Verletzungen und offene Brüche zu. Lebensgefahr

war nicht auszuschließen. Er wurde vom BRK erstversorgt und anschließend

mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.



